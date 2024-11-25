В Азербайджане значительно выросла денежная база

БАКУ /Trend/ - Денежная база в Азербайджане на 31 октября 2024 года составила 20,897 миллиарда манатов, что на 11,26 процента, или 2,072 миллиарда манатов больше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщает Trend.

Согласно данным Центробанка Азербайджана, денежная база в отчетный период 2023 года превысила 17,896 миллиарда манатов.

Показатель денежной базы в октябре текущего года на 2,02 процента, или 422,5 миллиона манатов меньше показателя на 30 сентября 2024 года.

Отметим, что денежная база включает в себя наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.