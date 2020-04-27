Самый активный азербайджанский музыкант в соцсетях во время карантина (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский сегмент соцсетей в рамках кампании Evdə qal evdə yarat ("Оставайся дома, твори дома") представляет множество творческих проектов и новинок, сообщает Trend Life.

Различные центры культуры, коллективы, актеры, исполнители и музыканты показывают свое творчество пользователям соцсетей. Наши наблюдения показали, что самым активным из музыкантов стал пианист Эльвин Феридли, который представил около 20 видеоматериалов с участием популярных и талантливых исполнителей. Причем, композиции отражают различные направления - от классики и народных песен до эстрады и шансона.

В видеороликах были представлены произведения Узеира Гаджибейли, Муслима Магомаева, Тофига Гулиева, Айгюн Самедзаде, Эльдара Мансурова, Вугара Джамалзаде, Эльчина Иманова, Наили Мирмамедли и других. В них также приняли участие певцы, музыканты и танцоры, среди которых были Полина Десятниченко (Канада), Арзу Рзаев, Агшин Абдуллаев, Дильшан Ибадова, Вагиф Нагиев, Самира Раджабли, Камилла Айдан, Орхан Багиров, Руфат Асадов и другие.

Ниже представлены некоторые видеоматериалы.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)