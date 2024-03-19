Мир мугама Арифа Бабаева – праздничный вечер во Дворце Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Звездные вечера" во Дворце Гейдара Алиева состоялся концерт "Мир мугама Арифа Бабаева", посвященный творчеству видного мастера мугама, кавалера государственных орденов "Шохрат", "Шараф", "Истиглал", народного артиста Арифа Бабаева, сообщает Trend Life.

За многолетнюю и плодотворную творческую деятельность 86-летний мастер Ариф Бабаев завоевал любовь миллионов поклонников мугамного искусства. Народный артист внес значимый вклад в развитие и пропаганду мугама, воспитал плеяду талантливых ханенде. В программе солисты исполнили мугамы, песни и теснифы из репертуара Арифа Бабаева.

На вечере выступили народные артисты Мелекханым Эюбова, Забит Набизаде, Кенуль Хасиева, заслуженные артисты Алмаз Оруджева, Закир Алиев, Гюлистан Алиева, Джабир Абдуллаев, Нурия Гусейнова, Фируз Сахават, Эльнара Абдуллаева, Эхтирам Гусейнов, Кенуль Керимова, Севиндж Сарыева, Бабек Нифталиев, Фяргана Гасымова, Эльнур Зейналов и ханенде Вугар Алиев.

Концерт стал выражением признательности, уважения и огромной любви к творчеству мастера мугама.

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