Армения и Россия заключили контракт на поставку вооружений в Ереван

В рамках международной военно-технической выставки «Армия-2021» в Москве Армения заключила с российскими компаниями контракт на поставку вооружений, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Он, однако, подробностей не сообщил.

«Среди подписантов традиционные наши партнеры - Казахстан, Армения, Белоруссия, Узбекистан и, конечно, Индия, Китай, Мьянма», сказал Шугаев.