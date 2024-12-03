В Сеуле начались столкновения

БАКУ /Trend/ - После объявления чрезвычайного положения в Южной Корее на улицы столицы - Сеула выведена военная техника.

Об этом заявил генерал армии, начальник Генштаба Пак Ан Су, передает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

По его словам, вертолеты начали патрулирование в небе над Сеулом.

Пак Ан Су сказал, что у здания парламента произошло столкновение между протестующими против этого решения сторонниками оппозиции и спецслужбами.

По словам генерала, вся политическая деятельность, собрания и демонстрации строго запрещены, в том числе деятельность парламента, местных советов, политических партий и объединений.

"Все СМИ и издания должны находиться под контролем", - сказал он.

Министерство обороны Южной Кореи вызвало на службу военнослужащих запаса.

Отметим, что в Южной Корее объявлено военное положение.

"Я объявляю военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские коммунистические силы и защитить свободный конституционный порядок. Введение военного положения является неизбежной мерой для обеспечения свободы и безопасности людей, а также устойчивости страны к действиям антигосударственных сил", - сказал ранее Президент Южной Кореи.

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