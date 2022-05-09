Ирак, Россия и Казахстан: ведущие поставщики нефти в Турцию

Общий объем турецкого импорта нефти и нефтепродуктов в феврале текущего года увеличился на 31,1 процента по сравнению с тем же месяцем 2021 года - до 3 207 282 тонны.

Об этом говорится в обнародованном 9 мая отчете Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно отчету, поставки сырой нефти, формирующей большую часть импорта черного золота, выросли на 46,9 процентов – до 2 345 489 тонны.

За указанный период импорт дизельного топлива сократился на 1,4 процента в годовом исчислении - до 670 906 тонн.

Оставшуюся часть импорта составили авиационное и морское топливо, бензин, виды мазута и другие продукты.

Лидерами по экспорту нефти в Турцию в сентябре стали Ирак – 1 млн 43 тыс. тонн, Россия – 803 447 тонны, и Казахстан – 489 043 тонны.

В то же время продажи бензина в феврале выросли на 41,9 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года – до 229 969 тонн, дизельного топлива - на 2,3 процента - до 2 772 821 тонн.

Общий объем продаж нефтепродуктов вырос на 6,8 процентов и составил 2 134 791 тонну.