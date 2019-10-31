Болтон отказался явиться на слушания по импичменту Трампа в Конгрессе

31 октября 2019 06:28 (UTC+04:00)

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон по своей воле не подчинится вызову демократов в нижней палате Конгресса на слушания в рамках импичмента Дональда Трампа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Адвокат дал ясно понять, что экс-помощник главы государства по национальной безопасности не настроен соглашаться на вызов демократов в Конгрессе. Купер сказал, что готов от лица Болтона принять повестку законодателей от Демократической партии страны.

Газета Politico первой информировала о решении демократов в Палате представителей вызвать на слушания в рамках импичмента президента США Болтона и еще двух ключевых сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Болтону предписано явиться на слушания 7 ноября, а Джону Айзенбергу и Майклу Эллису - 4 ноября.

Ранее газета The Washington Post сообщала о том, что по меньшей мере четыре сотрудника СНБ подняли тревогу как перед телефонным разговором президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в июле, так и непосредственно после него из-за якобы имевших место попыток администрации США оказывать давление на власти Украины. Согласно этим данным, жалобы начали поступать советнику по юридическим вопросам СНБ Айзенбергу, а позднее также и Болтону. Звонком якобы были обеспокоены не только рядовые сотрудники, но и такие чиновники высокого ранга, как сам Болтон и его заместитель Чарльз Капперман.

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