Обсуждены вопросы кыргызско-российского сотрудничества

БИШКЕК/Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук обсудили вопросы сотрудничества между странами.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на администрацию президента Кыргызстана, Жапаров принял Оверчука в рамках его визита в страну.

Глава государства выразил уверенность, что визит будет успешным и поможет укрепить стратегическое партнерство, основанное на взаимном доверии. Он отметил успешную работу кыргызско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

Жапаров подчеркнул готовность обеих стран продолжать тесное сотрудничество и развивать взаимодействие по всем направлениям.

В свою очередь, Оверчук отметил, что сотрудничество между странами строится на принципах равенства и взаимного уважения. Он также поздравил президента с успешным разрешением пограничного вопроса с Таджикистаном, отметив важность этого для стабильности Центральной Азии.

Оверчук выразил удовлетворение уровнем взаимодействия в рамках таких интеграционных объединений, как ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ, и отметил, что участие в этих процессах способствует развитию экономики Кыргызстана и укреплению потенциала всего союза.