БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский культуролог, президент Ассоциации культуры "Симург", доктор исторических наук, профессор кафедры истории Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Фуад Мамедов награжден золотой медалью Питирима Сорокина "За выдающийся вклад в развитие диалога и партнерства цивилизаций", сообщили Trend Life в пресс-службе ассоциации.

Фуад Мамедов - известный азербайджанский ученый, педагог, просветитель и общественный деятель, основоположник культурологии в Азербайджане - нового направления в азербайджанской науке, поставленного на службу модернизации и социального прогресса азербайджанского общества и государства, развития диалога культур и цивилизаций.

Фуадом Мамедовым впервые в мировой культурологии разработаны инновационная методология с использованием нечеткой логики всемирно известного ученого Лютфи Заде и универсальный метод "культурологическая пирамида". Он является автором ряда фундаментальных монографий и культурологических концепций, посвященных проблемам развития духовной культуры, формирования и развития высококультурных людей как цели и стратегического возобновляемого ресурса устойчивого и безопасного развития общества и государства. Его вклад в развитие науки о культуре получил признание шести международных академий.

Ассоциация культуры Азербайджана "Симург" рассматривает эту высокую международную награду как признание заслуг Азербайджана в развитии мировой культурологической науки. Золотой медалью Питирима Сорокина были награждены бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, два бывших генеральных секретаря ЮНЕСКО, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, министр иностранных дел России Сергей Лавров, бывший президент Российской Академии наук и другие.

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