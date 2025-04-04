МИД Азербайджана призвал международное сообщество поддержать усилия страны по разминированию

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана призвал международное сообщество поддержать усилия страны по разминированию.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

"4 апреля - в Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием - мы еще раз подчеркиваем серьезную опасность, создаваемую минами на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В результате многолетней оккупации Арменией и целенаправленного использования мин с 2020 года по настоящее время погибли или были ранены 388 граждан Азербайджана. Мины, загрязняющие освобождённые территории, продолжают представлять угрозу для жизни мирного населения, а также препятствуют возвращению бывших вынужденных переселенцев и проведению восстановительных работ",- отмечается в публикации ведомства.

Отмечается, что борьба с минами требует немедленных действий.

"Мы призываем международное сообщество поддержать усилия Азербайджана по разминированию и привлечь Армению к ответственности за нарушение международного гуманитарного права.

Азербайджан остаётся верным и решительным в обеспечении безопасного и благополучного будущего для своего народа, без мин",- добавил он.

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