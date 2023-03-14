Гармония и колорит: выставка работ азербайджанских художников в Париже (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме ассоциаций мэрии 5-го округа Парижа проходит художественная выставка "Весенний ветер", на которой представлены произведения азербайджанских художников. Об этом Trend Life сказала заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

Коллективная экспозиция, приуроченная к празднику Новруз, организована при поддержке Ассоциации диалога Франция – Азербайджан и Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова.

Свои картины на вернисаже представили азербайджанские художники – Асмер Нариманбекова, Тарана Сеид, Джамала Рахманлы, Лейла Алиева, Егяна Гусейнова, Рена Амрахова, Вафа Эфендизаде-Тезджан, Айсель Миргасымова, Егяна Азадова, Сахиб Асадлы, а также авторы из других стран - Ясемини Кельтек и К.Музаффер Генчер (Турция), Франсуаза Монтро, Милана Камиева, Амина Хамдани, Гвеннаэль Саудин (Франция), Сао Пачеко (Португалия) и Сантия Мишра (Непал).

Также в экспозицию вошли работы учеников детской художественной группы под руководством Лейлы Алиевой. Работы юных авторов посвящены персонажу фольклора Молле Насреддину.

Представленные на выставке произведения азербайджанских художников притягивают колоритом и восточными мотивами. Несмотря на то, что жанры произведений разные они смотрятся в выставочном пространстве цельно и гармонично.