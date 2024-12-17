Обуреваемые жаждой власти к трону короля! Бенефис Бести Джафаровой в образе Леди Макбет (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялась премьера спектакля "Леди Макбет", поставленного заслуженным артистом, режиссером Ниджатом Кязымовым по пьесе Уильяма Шекспира, сообщает Trend Life.

Спектакль стал бенефисом народной артистки Бести Джафаровой по случаю 65–летия. На открытии вечера художественный руководитель театра, режиссер, заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде, народный артист Нуреддин Мехтиханлы и заслуженный деятель искусств Марьям Ализаде рассказали о творчестве, сценической деятельности Бести Джафаровой, которая сыграла в спектакле одну из главных ролей.

Пьеса Шекспира о шотландском полководце и его жене, которые убивают своего короля ради трона, показывает крайности амбиций и чувства вины. Макбет обуреваем жаждой власти и готов идти по головам к трону короля, проливая реки крови и совершая одно предательство за другим. Но к чему его это приведет в итоге? Царствование на троне Макбету предсказывают три ведьмы, которые просто играют злую шутку с некогда бравым и честным дворянином. Основные конфликты – это борьба внутри Макбета между его амбициями и чувством добра и зла; борьба между убийственным злом, представленным Макбетом и леди Макбет, и интересами нации, представленными Малькольмом и Макдуфом.

Премьера была встречена овациями, а Бести Джафарова буквально тонула в цветах от коллег и поклонников.

Xудожник-постановщик - Самира Гасанова, композитор - Азер Гаджиаскерли, художник по свету - Рафаэль Вагифоглу, постановщик танцев - Лала Гаджиева, ассистент режиссера - Джейран Башаран. В спектакле выступили народные артисты Бести Джафарова и Сабир Мамедов, заслуженные артисты Эльшан Рустамов, Месме Аслангызы, Аслан Ширин, Эльшан Джабраилов, Эльнар Гараев, актеры Илаха Гасанова, Эльнур Гадиров, Ильяс Ахмедов, Вюсал Мустафаев, Рустам Рустамов, Джавидан Новруз, Эльчин Нуралиев, Назрин Абдуллаева, Мехсети Таирзаде, Айлин Гашимли, Рюзгар Гасымзаде и Диляра Магеррамли.

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