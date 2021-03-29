В Нахчыване состоялся тренировочный сбор военруков средних школ (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Состоялся тренировочный сбор военных руководителей средних школ, действующих в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в ходе сборов основное внимание было уделено повышению квалификации преподающих предмет "Допризывная подготовка молодежи" военруков при работе со студентами и улучшению навыков творческого подхода к урокам

В ходе занятий было отмечено, что в автономной республике созданы все условия для того, чтобы вызвать интерес к военному делу у школьников – будущих солдат, а также для подготовки молодежи к военной службе. С большой гордостью было сказано, что военнослужащие из Нахчывана продемонстрировали беспримерную отвагу в 44-дневной Отечественной войне. Выпускники Военного лицея имени Гейдара Алиева и организованных в войсках Нахчыванского гарнизона курсов специальной подготовки вошли в историю своей храбростью. Отрадно, что среди военруков есть выпускники курсов подготовки офицеров запаса, организованных в войсках Нахчыванского гарнизона.

На встрече были показаны документально-учебные фильмы на тему патриотизма.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)