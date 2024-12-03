Объединение активной молодежи в городе Шуша приносит стратегическую пользу - Рамиль Джаббаров

ШУША /Trend/ - Как известно, в 2024 году Организация исламского сотрудничества выбрала город Шуша молодежной столицей исламского мира. Объединение активной молодежи из исламского мира на таких мероприятиях в городе Шуша действительно приносит большую стратегическую пользу.

Об этом во вторник Trend заявил начальник отдела по работе с молодежью министерства молодежи и спорта Азербайджана Рамиль Джаббаров.

Он отметил, что в результате таких мероприятий министерство молодежи и спорта объединяет молодежь в разных направлениях.

"Креативная молодежь, ученые, представители НПО, работающие в творческой индустрии, со всего исламского мира собрались в городе Шуша.

Хочу отметить, что скоро состоится церемония закрытия. Именно молодые люди из всех исламских стран будут создавать свои продукты, участвуя в мероприятиях перед закрытием. Здесь проводится творческий марафон, различные воркшопы об азербайджанских национальных традициях. Месседжи исламскому миру передаются именно азербайджанской молодежью, азербайджанскими специалистами. Сбор молодежи исламского мира в городе Шуша за этот год стал серьезным толчком для начала нового сотрудничества", - добавил он.

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