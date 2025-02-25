Состоялось очередное заседание Рабочей группы по подготовке и проведению III Игр стран СНГ в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Началась активная подготовка к проведению III Игр стран СНГ 2025 года в Азербайджане.

Как сообщает Trend, 24 февраля в онлайн-формате состоялось заседание соответствующей Рабочей группы.

В заседании приняли участие представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Участники встречи ознакомились с информацией министерства молодежи и спорта Азербайджана о ходе подготовки Игр, а также с предложениями по проекту Регламента III Игр стран СНГ, который рекомендуется представить на утверждение Совету по физической культуре и спорту.

В ходе заседания было решено доработать до 28 февраля дисциплины и виды программы (включая возрастные категории) соревнований по видам спорта Игр с ответственными лицами, предложенными азербайджанской стороной. Органы государственной власти в области физической культуры и спорта стран-участниц СНГ должны до 7 марта предоставить Министерству молодежи и спорта Азербайджана информацию о назначенных ответственных лицах для заявки спортивных делегаций своих стран на цифровой платформе аккредитации участников Игр.

Отметим, что III Игры стран СНГ будут проходить с 28 сентября по 8 октября в городе Гянджа, который является "Спортивной столицей Содружества Независимых Государств в 2025 году", а также городах Ханкенди, Мингячевир, Габала, Шеки, Гёйгёль и Евлах.

Состязания предлагается провести по 23 видам спорта.

Ожидается участие не только спортивных делегаций стран СНГ, но и спортсменов из ряда других стран.

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