Иран, Азербайджан и Россия будут сотрудничать в строительстве ж/д Решт-Астара – иранский министр

БАКУ /Trend/ - Иран, Азербайджан и Россия будут сотрудничать в строительстве железной дороги Решт-Астара, расположенной на севере Ирана, в рамках международного транспортного коридора Север-Юг.

Как сообщает Trend, об этом заявила сегодня журналистам министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садиг по завершении 3-го Экономического форума прикаспийских стран в Тегеране.

По ее словам, в связи со строительством железной дороги Решт-Астара был достигнут ряд соглашений, и в настоящее время предпринимаются новые шаги в этом направлении.

Иранский министр отметила, что в ближайшее время будет представлена подробная информация по этому вопросу.

Ф.Садиг добавила, что на 3-м Экономическом форуме был обсужден ряд вопросов о железных дорогах и дорожных коридорах, а также проведены консультации по достигнутым соглашениям между прикаспийскими странами.

Отметим, что на основе межправительственного соглашения, подписанного 12 сентября 2000 года между Россией, Ираном и Индией, был заложен фундамент транспортного коридора "Север-Юг". В целом ряд стран ратифицировали указанное соглашение (Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Болгария, Индия, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Султанат Оман, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Турецкая Республика, Украина). Целью создания коридора является сокращение сроков доставки грузов из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу (срок доставки по нынешнему маршруту составляет более 6 недель, через "Север-Юг" ожидается 3 недели).

Для соединения Азербайджанских железных дорог с иранской сетью железных дорог в рамках коридора 6 марта 2019 года была введена в эксплуатацию железная дорога Казвин-Решт (175 км). На территории Ирана должна быть построена железная дорога Решт – Астара.

Коридор Север-Юг имеет 3 направления на территории Ирана. Восточное направление - Туркменистан и страны Средней Азии, среднее направление - Россия и другие страны через Каспийское море, западное направление - Азербайджан, Грузия, Россия и страны Восточной Европы.

Отметим, что 17 мая 2023 года между Россией и Ираном было подписано соглашение о строительстве железной дороги Решт-Астара в провинции Гилан на севере Ирана. На железнодорожной линии Решт-Астара протяженностью около 163 км будут построены 9 станций. С завершением строительства этой железной дороги международный коридор Север-Юг будет усовершенствован, а железнодорожная сеть Ирана будет интегрирована со странами Кавказа, Россией и странами Северной Европы. Согласно соглашению, ожидается, что российская сторона потратит на строительство этой железной дороги средства в размере 1,6 миллиарда евро. Эта железная дорога будет построена в течение 48 месяцев.

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