Телли из фильма "Аршин мал алан" – слава и трагедия одинокой Актрисы (ВИДЕО, ФОТО)

Культура 5 июня 2021 17:32 (UTC+04:00)
Телли из фильма "Аршин мал алан" – слава и трагедия одинокой Актрисы (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Исполнилось 95 лет со дня рождения видной азербайджанской певицы и актрисы, заслуженной артистки Азербайджанской ССР Фатмы Абдуллаевой, о жизни и творчестве которой расскажем читателям Trend Life.

Фатма Мехралиева (лирическое сопрано) родилась 4 июня 1926 года в Губе. Ее мать умерла, когда ей было всего 3-4 года, и ее воспитывала тетя Асмагуль. В школе очень активно занималась пением, и учителя отправили ее в Баку для участия в музыкальном фестивале. Здесь 11-летняя Мехралиева, исполнившая народную песню "Белое яблоко Губы", привлекла внимание великого композитора и педагога, основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана Узеира Гаджибекова, который всегда по достоинству оценивал юные таланты, создавал им условия для развития, приводил к славе. Одной из них и стала юная Фатма, которая уже в 14 лет начала выступать в ансамбле "Девушки с сазом" (Sazçı qızlar) при Государственной филармонии, исполняла народные песни, мугамы и теснифы.

Большой успех ей принесла впервые исполненная песня Узеира Гаджибейли "Сестра милосердия" (Şəfqət bacısı) на слова Самеда Вургуна. Исполненные ею песни перед солдатами на передовой в годы Великой Отечественной Войны включены в Золотой фонд национального радио Азербайджана.

Особое место в ее творческой жизни занимает роль служанки Телли в фильме "Аршин мал алан" (Arşın mal alan) по одноимённой музыкальной комедии Узеира Гаджибекова, снятым в 1945 году Рзой Тахмасибом и Николаем Лещенко на Бакинской киностудии.

Эта роль была единственной в ее кинокарьере, но какой!

Интересные факты фильма "Аршин мал алан"

"Аршин мал алан" (Покупающий товар аршинами) - самая популярная оперетта Узеира Гаджибейли, который был и автором либретто, была написана в 1913 году. Премьера состоялась 25 октября 1913 года в Театре Гаджи Зейналабдина Тагиева в Баку. Спектакль имел оглушительный успех.

Для съемок фильма был подобран блестящий состав актеров и вокалистов – Рашид Бейбутов (Аскер), Лейла Бадирбейли (Гюльчохра), Исмаил Эфендиев (Сулейман бек), Рахиля Меликова (Асья), Алекбер Гусейнзаде (Султан бек), Миневвер Келентерли (Джахан хала), Лютфали Абдуллаев (Вели) и другие.

Фильм снимался в 1944 году на азербайджанском и русском языках. Съемки фильма шли в Мардакянах, пригороде Баку. Рашид Бейбутов рассказывал, что когда бакинцы узнали, что снимается фильм, то доставали из сундучков семейные реликвии: утварь, одежду, достойную бекского интерьера, и несли на съемочную площадку. Поэтому весь реквизит был настоящий: и золотой портсигар, и богатые наряды, украшения, мебель, посуда.

Яркая и светлая музыкальная комедия была необходима советским людям после страшной войны, как глоток свежего воздуха, как символ начала новой, мирной и, конечно же, счастливой жизни. Однако, изначально картина не была одобрена советской цензурой и прокат её был запрещён. Так, 5 июля 1945 года на сдаче фильма между членами московской комиссии возникла перепалка. Один из членов комиссии резко раскритиковал картину и вдобавок стал грозить творческой группе ссылкой в Сибирь. На заседании раздавались высказывания типа "это идеализация бекско-ханского быта", "а какую цель вы преследовали, снимая такой фильм?", "хотите сказать, что дореволюционная жизнь была такой красивой?!". Однако несогласный с мнением худсовета легендарный режиссер Сергей Эйзенштейн заявил, что "фильм покорит мир" и добился того, чтобы картину посмотрел Сталин, который одобрил фильм.

И действительно, романтическая история любви, прекрасная музыка, талантливая игра актеров обеспечили фильму триумф во всем мире. Фильм был дублирован на 86 языков и обошёл 136 стран мира. Только в СССР за полтора месяца проката фильм посмотрели 16 млн. зрителей! При бюджете в 5 млн. рублей фильм за два года проката принес казне 5 миллиардов рублей! И это без учета валютных поступлений. Более того, картина настолько понравилась Мао Цзэдуну, что он даже приказал снять в Китае свою версию под названием "Любовь под одеялом" (китайцы "одеялом" назвали чадру). Творческий коллектив фильма был удостоен Сталинской премии, что в те годы считалось высшей премией в СССР.

А в 1965 году Государственная организация "Союзэкспорткино" СССР, учитывая, что "Аршин мал алан" принёс большую финансовую прибыль, заказала Бакинской киностудии новый, цветной вариант фильма. Таким образом, режиссёром Тофиком Тагизаде было ещё раз экранизировано это произведение Узеира Гаджибейли, и вновь с большим успехом.

Интересно, что в 1996 году, в результате соцопроса, посвященного 100-летию российского кинематографа и заметному влиянию на развитие советской кинематографии отечественных и зарубежных фильмов, было отобрано "100 любимых фильмов", которые разделены на три части: золотой, серебряный и бронзовый списки. На основе единогласного заключения известных специалистов снятая в 1945 году кинокомедия "Аршин мал алан" была включена в "Золотой список".

В 2013 году фильм "Аршин мал алан" 1945 года был отреставрирован и переведён в цветную версию. Над реставрацией голливудские мастера работали около года.

От славы к жизненной трагедии

После этого фильма 19-летняя Фатма Мехралиева становится настоящей знаменитостью, друзья и близкие стали называть ее по имени героини фильма – Телли. А их дуэт в фильме с Лютфали Абдуллаевым по-прежнему является шедевром музыкального и киноискусства, исполняется с большим удовольствием на различных мероприятиях.

Творческая карьера была на подъеме. Она была незаменимой исполнительницей мугама "Кесме-шикесте" (Kəsmə şikəstə) и "Muğan qızı" (Девушка мугама), мастерски исполняла такие композиции как "Белое яблоко Губы" (Qubanın ağ alması), "Азербайджанская красавица" (Azərbaycan maralı), "С любовью в душе" (Ahu kimi), "Qaragilə" (Черника), "Unuda bilmirəm" (Не могу забыть) и т.д.

Из воспоминаний известного музыковеда, народного артиста Азербайджана Рамиза Зохрабова: "Что бы она ни исполняла на сцене, какой бы широкий репертуар не представляла зрителям, но ее вновь приглашали на сцену, чтобы исполнить именно "Кесме-шикесте", которую даже в ее честь называли Фатма шикестеси. Она даже очень злилась из-за этого, мол, сколько можно исполнять одну композицию, ведь в ее репертуаре есть другие прекрасные произведения. Но зритель требовал "Кесме-шикесте". Многие старались исполнить этот мугам, но только ее особый тембр голоса и талант покорял зрителей!

В 1956 году ее вновь приглашают в музыкальный фильм "Не та, так эта" (Мешади Ибад, O Olmasın, Bu Olsun), снятый Гусейном Сеидзаде по мотивам одноимённой комедии Узеира Гаджибейли, чтобы озвучить исполнение мугама "Сегях" в роли Барат Шекинской - Сянам.

Принимает активное участие в различных концертных программах в Государственной филармонии, выезжает на гастроли. В 30 лет удостаивается звания заслуженного артиста Азербайджана.

Казалось бы, все идет хорошо, у нее рождается сын. В этот период она живет в старинной части Баку – Ичери шехер, ее зовут Qubalı qız (Девушка из Губы). Однако, в 80-х она исчезает из общественной жизни, уезжает в родную Губу и ведет затворнический образ жизни, со всеми разрывает отношения. Лишь изредка ее навещают друзья...Почему так произошло, никто до сих пор так и не узнал...

Известный режиссер, народный артист Васиф Бабаев вспоминает "Она была великолепным человеком, даже в бытность очень популярной, не отказывала, когда ее приглашали на свадьбы и делала это безвозмездно, тогда как другие обязательно брали гонорар за исполнение. А когда она репетировала дома, весь Ичери шехер замирал и слушал как она поет. К сожалению, в последние годы жизни у нее были серьёзные материальные трудности и она болела, но никому об этом не говорила. Была очень гордой женщиной!".

Положение усугубляется и тем, что разлаживаются отношения Фатма Мехралиевой и единственного сына Галиба, который фактически бросает ее на произвол судьбы. Так она и скончалась в одиночестве 4 января 2000 года.

P.S. Несколько лет назад один из телеканалов показал сына Фатмы Мехралиевой – Галиба, которого нашли бомжующим в одном из старых вагонов заброшенного троллейбусного парка. Отец троих сыновой и одной дочери, спустя 18 лет встретился со своей внучкой Фатимой…

(Автор: Вугар Иманов)

Телли из фильма "Аршин мал алан" – слава и трагедия одинокой Актрисы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Телли из фильма "Аршин мал алан" – слава и трагедия одинокой Актрисы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Телли из фильма "Аршин мал алан" – слава и трагедия одинокой Актрисы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Телли из фильма "Аршин мал алан" – слава и трагедия одинокой Актрисы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Телли из фильма "Аршин мал алан" – слава и трагедия одинокой Актрисы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Телли из фильма "Аршин мал алан" – слава и трагедия одинокой Актрисы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Телли из фильма "Аршин мал алан" – слава и трагедия одинокой Актрисы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Телли из фильма "Аршин мал алан" – слава и трагедия одинокой Актрисы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Телли из фильма "Аршин мал алан" – слава и трагедия одинокой Актрисы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Телли из фильма "Аршин мал алан" – слава и трагедия одинокой Актрисы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Телли из фильма "Аршин мал алан" – слава и трагедия одинокой Актрисы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Телли из фильма "Аршин мал алан" – слава и трагедия одинокой Актрисы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Телли из фильма "Аршин мал алан" – слава и трагедия одинокой Актрисы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Телли из фильма "Аршин мал алан" – слава и трагедия одинокой Актрисы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Телли из фильма "Аршин мал алан" – слава и трагедия одинокой Актрисы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Телли из фильма "Аршин мал алан" – слава и трагедия одинокой Актрисы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Телли из фильма "Аршин мал алан" – слава и трагедия одинокой Актрисы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Телли из фильма "Аршин мал алан" – слава и трагедия одинокой Актрисы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Телли из фильма "Аршин мал алан" – слава и трагедия одинокой Актрисы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Телли из фильма "Аршин мал алан" – слава и трагедия одинокой Актрисы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Проект метанолового завода в России находится в активной фазе - SOCAR
Проект метанолового завода в России находится в активной фазе - SOCAR
На узбекской ТЭС осуществляется инвестиционный проект стоимостью около $200 млн
На узбекской ТЭС осуществляется инвестиционный проект стоимостью около $200 млн
Азербайджан намерен поставлять водород по «Южному газовому коридору»
Азербайджан намерен поставлять водород по «Южному газовому коридору»
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Названы победители квалификационного заезда Гран-при Азербайджана "Формулы 1" Общество 17:38
Телли из фильма "Аршин мал алан" – слава и трагедия одинокой Актрисы (ВИДЕО, ФОТО) Культура 17:32
Посол Германии в Азербайджане выразил соболезнования в связи с трагической гибелью азербайджанских журналистов Политика 17:18
Иностранцы, приезжающие на игры ЕВРО-2020 в Баку, должны будут предоставить документ об отрицательном тесте на COVID Общество 17:14
Узпромстройбанк и ЕБРР обсудили перспективы сотрудничества Финансы 17:10
Минфин Азербайджана выставляет на биржевой аукцион гособлигации на 10 млн манатов Финансы 17:02
В Худаферинское водохранилище в ближайшее время будет подана вода Экономика 16:50
В рамках квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" произошла очередная авария (ФОТО) Общество 16:45
Азербайджанская национальная платформа Форума гражданского общества "Восточного партнерства" обратилась к мировому сообществу Политика 16:43
Туркменистан принял участие в онлайн встрече по верховенству права в Центральной Азии Туркменистан 16:40
Геостат раскрыл индексы цен производителей на услуги в Грузии Бизнес 16:33
Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО) Общество 16:21
Армения, вопреки международному праву, отказывается предоставлять Азербайджану карты минных полей - французский сенатор Политика 16:21
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" начался квалификационный заезд в классе F1 (ФОТО) Общество 16:11
Казахстанское ТОО привлечет услуги по ремонту оборудования ИКТ 16:03
Глава МИД Азербайджана встретился с дипломатами, отправляющимися в порядке ротации в зарубежную командировку (ФОТО) Политика 15:45
Хураман Гасымова награждена орденом "Истиглал" Политика 15:15
В Иране за сутки от коронавируса скончались 128 человек Общество 15:13
Нужно предотвратить жертвы среди гражданского населения из-за взрыва мин - представитель ЕС Политика 15:09
Итальянские парламентарии требуют от Армении предоставить карты заминированных территорий Азербайджана Политика 15:00
Армения не прекращает заниматься терроризмом и саботажем на государственном уровне - пакистанский эксперт Политика 14:40
Сечин заявил, что политика ФРС США не стимулирует реальный сектор Россия 14:38
Владимир Путин: Россия готова внести вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта Россия 14:34
С 10 июня граждане России и Турции смогут прибывать в Азербайджан воздушным транспортом Азербайджан 14:24
После завершения боевых действий в земле Карабаха не должно оставаться ни одной мины - SouthFive Strategies Политика 14:22
На Гран-при Азербайджана определились победители третьей сессии свободных заездов Формулы-1 Азербайджан 14:20
Ветераны Великой Отечественной войны Азербайджана обратились к Путину в связи с убийством 19-летнего азербайджанца Политика 14:19
S&P повысило прогноз суверенного кредитного рейтинга Узбекистана с «негативного» на «стабильный» Узбекистан 14:15
Представлена обновленная платформа азербайджанских фильмов для соотечественников, проживающих за рубежом Культура 14:09
Азербайджанский певец удостоен награды российской премии "МУЗ-ТВ" Звёздный мир 14:08
Канцлер Австрии привился от коронавируса препаратом AstraZeneca Европа 14:06
Призываю своих коллег во всем мире срочно оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей - Арье Гут Политика 14:02
Очередная авария на Гран-при Азербайджана Формулы-1 (ФОТО) Азербайджан 14:01
Глава ГКНБ Кыргызстана: Вопрос на границе с Таджикистаном решён Кыргызстан 13:56
Проект метанолового завода в России находится в активной фазе - SOCAR Энергетика 13:37
Достойная служба и высокая забота государства - участник Отечественной войны о пройденном боевом пути (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:33
Освобождение российского полицейского, убившего азербайджанца - вопиющее нарушение международного права - грузинский эксперт Политика 13:22
На узбекской ТЭС осуществляется инвестиционный проект стоимостью около $200 млн Энергетика 13:17
Во время войны мы также стали свидетелями отваги азербайджанских журналистов - Хикмет Гаджиев Политика 13:04
В рамках Гран-при Азербайджана в Баку стартовал третий свободный заезд в классе Формулы-1 (ФОТО) Азербайджан 13:04
Гибель азербайджанских журналистов в Кельбаджаре - трагедия в истории европейской прессы - Питер Тейс Политика 12:53
Азербайджанская общественность обратилась к Путину в связи с убийством 19-летнего азербайджанца Политика 12:43
Названы победители спринтерских гонок в классе Формулы-2 в рамках Гран-при Азербайджана Азербайджан 12:39
В Сумгайыте провожают в последний путь оператора AzTV Сираджа Абышова (ФОТО) Политика 12:38
Азербайджан намерен поставлять водород по «Южному газовому коридору» Энергетика 12:29
Синоптики предупредили о сильном ветре в Баку Общество 12:26
В Баку провожают в последний путь шехида-журналиста (ФОТО) Общество 12:17
Турция почти наполовину увеличила экспорт продукции оборонной промышленности Турция 12:14
Обнародованы самые популярные мобильные устройства на рынке Азербайджана ИКТ 12:13
Общественность чтит память журналистов, погибших в результате подрыва на мине в Кельбаджаре (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12:12
Изменено место проведения музыкального фестиваля "ЖАРА" (ВИДЕО) Звёздный мир 12:01
В рамках Гран-при Азербайджана стартовал спринт в классе Формулы-2 (ФОТО) Азербайджан 11:59
Драгметаллы в Азербайджане на этой неделе подешевели (ОБЗОР) Финансы 11:52
Посвящается героизму азербайджанских воинов и духовной культуре Карабаха (ФОТО/ВИДЕО) Культура 11:50
Власти Армении должны поделиться картами минных полей, чтобы другие представители СМИ не стали их жертвами - Комитет защиты журналистов Политика 11:49
"Лукойл" рассчитывает восстановить инвестиции на докризисном уровне в 2022 году Россия 11:46
Генпрокуратура Азербайджана об уголовном деле экс-депутата Азербайджан 11:39
Важно провести полноценный обмен информацией для разминирования территорий Азербайджана - спецпредставитель ЕС Политика 11:38
Грузия увеличила экспорт фундука Бизнес 11:33
Хикмет Гаджиев напомнил мировому сообществу о резолюции Совбеза ООН за №1738 на фоне трагедии в Кельбаджаре Политика 11:25
Алекперов полагает, что рынок нефти восстановится после кризиса к весне 2022 года Энергетика 11:19
Узбекистан повысит минимальный размер пенсий и пособий Узбекистан 11:13
Грузия увеличила импорт автомобилей из Турции почти вдвое Турция 11:12
Почтовый оператор Казахстана закупит запчасти для автомобилей ИКТ 11:08
Нефтегазовая компания Казахстана привлечет услуги по капремонту Тендеры 11:07
Молчание международных организаций делает Армению смелее - главный редактор АМИ Trend Политика 11:06
В Баку прощаются с погибшим в Кельбаджаре журналистом (ФОТО) Общество 11:04
Казахстанское АО привлечет услуги по строительству ж/д путей Тендеры 10:53
В Туркменистане приступили к уборке зерновых Бизнес 10:53
Казахстанское АО привлечет услуги по ремонту автотранспорта Тендеры 10:50
В Туркменистане назвали темпы роста ВВП с начала года Финансы 10:46
Помощник госсекретаря США Филипп Рикер посетит Грузию Грузия 10:45
Депутат Европарламента призвала к совместным усилиям по разминированию освобожденных территорий Азербайджана Политика 10:43
Наплыв туристов в регионы Азербайджана повышает стоимость аренды жилья Общество 10:39
Один человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Петербурге Россия 10:32
Между Казахстаном и Польшей возобновляется регулярное авиасообщение Строительство 10:30
В Турции завершились учения Anatolian Phoenix-2021 (ФОТО) Политика 10:30
На этой неделе манат укрепился к евро и турецкой лире (ОБЗОР) Финансы 10:20
Завершилось предварительное следствие по делу экс-депутата Милли Меджлиса Азербайджан 10:18
Армения ответит за свои преступления - Сахиль Керимли Политика 10:11
Отсутствие карт минных полей влияет и на миротворческую миссию России в Карабахе - эксперт Политика 10:01
Международная кампания за запрещение наземных мин сделала публикацию в связи с гибелью азербайджанских журналистов Политика 09:52
Стоимость азербайджанской нефти превысила $72 за баррель Финансы 09:46
Мировое сообщество, в том числе Франция, должно отказаться от несбалансированной политики в пользу армян - Натали Гуле Азербайджан 09:45
Освобождение убийцы 19-летнего азербайджанца свидетельствует о серьезных проблемах в российской правовой системе Политика 09:38
Противопехотные мины продолжают угрожать мирному населению на освобожденных землях Азербайджана - Human Rights Watch Политика 09:23
Гибель азербайджанских журналистов говорит о необходимости срочного разминирования земель - комиссар по правам человека Политика 09:16
В Узбекистане значительно увеличился импорт цемента Узбекистан 09:14
В Китае при взрыве на угольной шахте погиб один человек Другие страны 08:47
Цифровые банки станут ключевыми компонентами любой развивающейся финансовой системы – АБА Экономика 08:40
ЗАО "AzerGold" совместно с Общественным объединением "Региональное развитие" осуществило экологическую акцию (ФОТО) Общество 08:36
Вулкан Эбеко на Парамушире выбросил пепел на высоту 2,5 км Россия 08:04
Россия готова профинансировать проекты электростанций Ирана Иран 07:56
За сутки в Казахстане выявлено 1189 заболевших коронавирусом Казахстан 07:51
Eurowings выходит на авиационный рынок Грузии Грузия 07:44
В Индии назвали причину массовой гибели слонов в заповедном лесу Другие страны 07:23
Свыше семи тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 06:58
Более 110 палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля на Западном берегу Другие страны 06:25
И.о. помощника госсекретаря США посетит Азербайджан Политика 05:57
В Колумбии выявили рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки Другие страны 05:08
Все новости