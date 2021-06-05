Телли из фильма "Аршин мал алан" – слава и трагедия одинокой Актрисы (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Исполнилось 95 лет со дня рождения видной азербайджанской певицы и актрисы, заслуженной артистки Азербайджанской ССР Фатмы Абдуллаевой, о жизни и творчестве которой расскажем читателям Trend Life.

Фатма Мехралиева (лирическое сопрано) родилась 4 июня 1926 года в Губе. Ее мать умерла, когда ей было всего 3-4 года, и ее воспитывала тетя Асмагуль. В школе очень активно занималась пением, и учителя отправили ее в Баку для участия в музыкальном фестивале. Здесь 11-летняя Мехралиева, исполнившая народную песню "Белое яблоко Губы", привлекла внимание великого композитора и педагога, основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана Узеира Гаджибекова, который всегда по достоинству оценивал юные таланты, создавал им условия для развития, приводил к славе. Одной из них и стала юная Фатма, которая уже в 14 лет начала выступать в ансамбле "Девушки с сазом" (Sazçı qızlar) при Государственной филармонии, исполняла народные песни, мугамы и теснифы.

Большой успех ей принесла впервые исполненная песня Узеира Гаджибейли "Сестра милосердия" (Şəfqət bacısı) на слова Самеда Вургуна. Исполненные ею песни перед солдатами на передовой в годы Великой Отечественной Войны включены в Золотой фонд национального радио Азербайджана.

Особое место в ее творческой жизни занимает роль служанки Телли в фильме "Аршин мал алан" (Arşın mal alan) по одноимённой музыкальной комедии Узеира Гаджибекова, снятым в 1945 году Рзой Тахмасибом и Николаем Лещенко на Бакинской киностудии.

Эта роль была единственной в ее кинокарьере, но какой!

Интересные факты фильма "Аршин мал алан"

"Аршин мал алан" (Покупающий товар аршинами) - самая популярная оперетта Узеира Гаджибейли, который был и автором либретто, была написана в 1913 году. Премьера состоялась 25 октября 1913 года в Театре Гаджи Зейналабдина Тагиева в Баку. Спектакль имел оглушительный успех.

Для съемок фильма был подобран блестящий состав актеров и вокалистов – Рашид Бейбутов (Аскер), Лейла Бадирбейли (Гюльчохра), Исмаил Эфендиев (Сулейман бек), Рахиля Меликова (Асья), Алекбер Гусейнзаде (Султан бек), Миневвер Келентерли (Джахан хала), Лютфали Абдуллаев (Вели) и другие.

Фильм снимался в 1944 году на азербайджанском и русском языках. Съемки фильма шли в Мардакянах, пригороде Баку. Рашид Бейбутов рассказывал, что когда бакинцы узнали, что снимается фильм, то доставали из сундучков семейные реликвии: утварь, одежду, достойную бекского интерьера, и несли на съемочную площадку. Поэтому весь реквизит был настоящий: и золотой портсигар, и богатые наряды, украшения, мебель, посуда.

Яркая и светлая музыкальная комедия была необходима советским людям после страшной войны, как глоток свежего воздуха, как символ начала новой, мирной и, конечно же, счастливой жизни. Однако, изначально картина не была одобрена советской цензурой и прокат её был запрещён. Так, 5 июля 1945 года на сдаче фильма между членами московской комиссии возникла перепалка. Один из членов комиссии резко раскритиковал картину и вдобавок стал грозить творческой группе ссылкой в Сибирь. На заседании раздавались высказывания типа "это идеализация бекско-ханского быта", "а какую цель вы преследовали, снимая такой фильм?", "хотите сказать, что дореволюционная жизнь была такой красивой?!". Однако несогласный с мнением худсовета легендарный режиссер Сергей Эйзенштейн заявил, что "фильм покорит мир" и добился того, чтобы картину посмотрел Сталин, который одобрил фильм.

И действительно, романтическая история любви, прекрасная музыка, талантливая игра актеров обеспечили фильму триумф во всем мире. Фильм был дублирован на 86 языков и обошёл 136 стран мира. Только в СССР за полтора месяца проката фильм посмотрели 16 млн. зрителей! При бюджете в 5 млн. рублей фильм за два года проката принес казне 5 миллиардов рублей! И это без учета валютных поступлений. Более того, картина настолько понравилась Мао Цзэдуну, что он даже приказал снять в Китае свою версию под названием "Любовь под одеялом" (китайцы "одеялом" назвали чадру). Творческий коллектив фильма был удостоен Сталинской премии, что в те годы считалось высшей премией в СССР.

А в 1965 году Государственная организация "Союзэкспорткино" СССР, учитывая, что "Аршин мал алан" принёс большую финансовую прибыль, заказала Бакинской киностудии новый, цветной вариант фильма. Таким образом, режиссёром Тофиком Тагизаде было ещё раз экранизировано это произведение Узеира Гаджибейли, и вновь с большим успехом.

Интересно, что в 1996 году, в результате соцопроса, посвященного 100-летию российского кинематографа и заметному влиянию на развитие советской кинематографии отечественных и зарубежных фильмов, было отобрано "100 любимых фильмов", которые разделены на три части: золотой, серебряный и бронзовый списки. На основе единогласного заключения известных специалистов снятая в 1945 году кинокомедия "Аршин мал алан" была включена в "Золотой список".

В 2013 году фильм "Аршин мал алан" 1945 года был отреставрирован и переведён в цветную версию. Над реставрацией голливудские мастера работали около года.

От славы к жизненной трагедии

После этого фильма 19-летняя Фатма Мехралиева становится настоящей знаменитостью, друзья и близкие стали называть ее по имени героини фильма – Телли. А их дуэт в фильме с Лютфали Абдуллаевым по-прежнему является шедевром музыкального и киноискусства, исполняется с большим удовольствием на различных мероприятиях.

Творческая карьера была на подъеме. Она была незаменимой исполнительницей мугама "Кесме-шикесте" (Kəsmə şikəstə) и "Muğan qızı" (Девушка мугама), мастерски исполняла такие композиции как "Белое яблоко Губы" (Qubanın ağ alması), "Азербайджанская красавица" (Azərbaycan maralı), "С любовью в душе" (Ahu kimi), "Qaragilə" (Черника), "Unuda bilmirəm" (Не могу забыть) и т.д.

Из воспоминаний известного музыковеда, народного артиста Азербайджана Рамиза Зохрабова: "Что бы она ни исполняла на сцене, какой бы широкий репертуар не представляла зрителям, но ее вновь приглашали на сцену, чтобы исполнить именно "Кесме-шикесте", которую даже в ее честь называли Фатма шикестеси. Она даже очень злилась из-за этого, мол, сколько можно исполнять одну композицию, ведь в ее репертуаре есть другие прекрасные произведения. Но зритель требовал "Кесме-шикесте". Многие старались исполнить этот мугам, но только ее особый тембр голоса и талант покорял зрителей!

В 1956 году ее вновь приглашают в музыкальный фильм "Не та, так эта" (Мешади Ибад, O Olmasın, Bu Olsun), снятый Гусейном Сеидзаде по мотивам одноимённой комедии Узеира Гаджибейли, чтобы озвучить исполнение мугама "Сегях" в роли Барат Шекинской - Сянам.

Принимает активное участие в различных концертных программах в Государственной филармонии, выезжает на гастроли. В 30 лет удостаивается звания заслуженного артиста Азербайджана.

Казалось бы, все идет хорошо, у нее рождается сын. В этот период она живет в старинной части Баку – Ичери шехер, ее зовут Qubalı qız (Девушка из Губы). Однако, в 80-х она исчезает из общественной жизни, уезжает в родную Губу и ведет затворнический образ жизни, со всеми разрывает отношения. Лишь изредка ее навещают друзья...Почему так произошло, никто до сих пор так и не узнал...

Известный режиссер, народный артист Васиф Бабаев вспоминает "Она была великолепным человеком, даже в бытность очень популярной, не отказывала, когда ее приглашали на свадьбы и делала это безвозмездно, тогда как другие обязательно брали гонорар за исполнение. А когда она репетировала дома, весь Ичери шехер замирал и слушал как она поет. К сожалению, в последние годы жизни у нее были серьёзные материальные трудности и она болела, но никому об этом не говорила. Была очень гордой женщиной!".

Положение усугубляется и тем, что разлаживаются отношения Фатма Мехралиевой и единственного сына Галиба, который фактически бросает ее на произвол судьбы. Так она и скончалась в одиночестве 4 января 2000 года.

P.S. Несколько лет назад один из телеканалов показал сына Фатмы Мехралиевой – Галиба, которого нашли бомжующим в одном из старых вагонов заброшенного троллейбусного парка. Отец троих сыновой и одной дочери, спустя 18 лет встретился со своей внучкой Фатимой…

(Автор: Вугар Иманов)