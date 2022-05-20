В Баку прошла мировая премьера фильма "Аманат" с участием народного артиста России Андрея Соколова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Park Cinema Flame Towers в Баку состоялась мировая премьера фильма "Аманат", сообщает Trend Life.

"Аманат" – это российская историческая драма, режиссерами которой являются Антон Сиверс и Рауф Кубаев. Съемки фильма проходили в том числе в Дагестане.

В своем выступлении перед показом министр культуры Республики Дагестан Зарема Бутаева отметила важное значение презентации киноленты в Азербайджане.

"Для нас Азербайджан был, есть и будет братским краем с богатейшей историей, высокой культурой, который подарил миру много выдающихся представителей культуры искусства. В Азербайджане живут замечательные люди, с которыми нас связывают глубокие исторические корни, наши экономические, политические, гуманитарные, дружеские связи играют важнейшую роль в развитии стратегических взаимоотношений. Показ исторической драмы "Аманат" в Азербайджане - важный шаг, событие в культурной, кинематографической жизни, поскольку данный показ – международная премьера. "Аманат" – фильм, который поднимает вопросы любви к Отечеству, долга, мужества", - сказала министр культуры Республики Дагестан.

Продюсер и сценарист фильма Шамиль Джафаров отметил, что ему очень хотелось бы, чтобы взыскательная бакинская публика почувствовала те эмоции, ощущения, которые съемочная группа в процессе работы вложила в эту кинокартину.

Исполнитель главной роли в кинокартине, народный артист России Андрей Соколов сказал, что не у каждого актера бывает такая возможность воплотить тот образ, который ему бы хотелось.

"Обычно на вопросы журналистов о том, какую роль мне хотелось бы сыграть, я отвечаю – неважно как называется роль, важно чтобы это была личность, образ, о котором вспоминали. Когда речь зашла о картине "Аманат", и когда мне поступило предложение исполнить роль Николая I, я согласился сразу.. Для меня эта роль стала большим подарком . Вся съёмочная группа проекта работала над фильмом с огромной любовью в сердце", - отметил Андрей Соколов.

Далее состоялся показ фильма.

"Аманат" – это история любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне драматических событий военной истории России первой половины XIX века. Исторический контекст заката николаевской эпохи, на фоне которого разворачивается история о любви и предательстве, чести и долге, служении Отчизне и верности данному слову, ключевой для фильма.

Фильм выйдет в прокат во всех кинотеатрах Park Cinema с 26 мая.