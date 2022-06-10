В Баку состоялось открытие независимого M. Teatr с участием известных актеров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось открытие независимого M. Teatr c участием известных актеров, сообщает Trend Life.

Его создателем и художественным руководителем является актер Государственного театра YUĞ, доцент кафедры "Актера театра и кино" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, руководитель M. Teatr Production, режиссёр и сценарист, народный артист Видади Гасанов. M. Teatr – сокращенное от "Mənim Teatrım" (Мой театр).

Театр расположился в небольшом, но уютном помещении в здании издательства "Qanun". Атмосфера напоминает театры начала 20 века, где вместо кресел были пронумерованные скамейки. Среди гостей были заслуженные артисты Айшад Мамедов, Эльнур Керимов, Земфира Абдулсамедова, Руслан Сабирли, Оксана Расулова, певица и телеведущая Роза Зергерли, художник Солтан Солтанлы, поэтесса и пианистка Захра Бадалбейли и другие. Желающих посмотреть премьеру моноспектакля "Vidalaşmadan getməyin" (Не уходите, не попрощавшись), поставленного Видади Гасановым по пьесе драматурга Ровшана Агаева, было много.

"Этот день мы ждали с 2016 года, когда была создана наша труппа. Мы выступали на различных театральных площадках, но, наконец, у нас появилась своя сцена. Главная цель нашего театра – это дать возможность всецело раскрыть и показать свой потенциал молодым талантливым актерам и режиссерам, которые пока не могут пробиться на театральные сцены, где уже есть свой устоявшийся репертуар с актерами. В марте этого года был проведен Фестиваль независимых театров "Театральная весна", и выяснилось, что в столице действуют 17 независимых театров, которые вносят свою лепту в развитие национальной культуры. И новая сцена M. Teatr даст возможность еще больше развить театральное творчество среди молодежи и талантливых актеров", - сказал Trend Life Видади Гасанов.

Директор издательства "Qanun"​ Шахбаз Худуоглу отметил важность открытия нового независимого театра и пожелал коллективу творческих успехов.

В моноспектакле образ пожилого человека, который потерял супругу, и не знает, как ему дальше жить, потрясающе воплотил Огтай Мехтиев (актер Сумгайытского государственного драматического театра, Государственного театра YUĞ, Иреванского государственного драматического театра). Музыка спектакля и исповедь героя, который то проклинает, то признается в любви духу умершей жены, не видя себя в будущем, затрагивают самые потаенные уголки человеческой души. Как жить дальше? Мы с возрастом теряем, теряем слишком много… И лишь с годами понимаешь - недолюбил, не уберег, не досказал, не дал тепла...

Интересный антураж сцены со старым граммофоном и рамками от картин, в которых, по задумке режиссера, каждый зритель может увидеть свою вторую половинку, ушедшую из мира сего или ныне здравствующую. Главное, чтобы человек всегда ценил и любил близких при жизни и не сокрушался после их ухода...

Художник – Улькер Алиева, композитор – Вугар Мамедзаде, сценическая пластика – Микаил Микаилов, ассистент режиссера – Сабина Бабаева.

Премьера была встречена овациями зрителей и пожеланиями новых успехов на новой сцене M. Teatr.

Фото – Вугар Иманов