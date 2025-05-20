В Баку состоялась церемония открытия VI пленарного заседания GlobE Network (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 20 мая в Баку состоялась церемония открытия VI пленарного заседания Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов ООН – GlobE Network.

Как сообщает во вторник Trend, в мероприятии приняли участие около 50 руководящих должностных лиц, представляющих правоохранительные органы различных стран.

Пленарное заседание, основная тема которого «Возможности применения новых технологий и искусственного интеллекта в борьбе с коррупцией», предусматривает более 100 выступлений в ходе панельных дискуссий, сессий и параллельных мероприятий по вопросам конфискации средств, полученных в результате совершения коррупционных преступлений, прямого возврата приобретенных активов, пресечения подозрительных операций в финансовых транзакциях, международного сотрудничества по оперативному замораживанию банковских счетов в рамках уголовного процесса, повышения осведомленности общественности в борьбе с коррупцией и другим подтемам.

В то же время в рамках пленарного заседания по инициативе прокуратуры Азербайджанской Республики по случаю «Года Конституции и Суверенитета», а также в связи с председательством нашей страны на COP29 состоятся специальная сессия и параллельные мероприятия по борьбе с экологическими правонарушениями.

Кроме того, в рамках мероприятия запланировано проведение многочисленных двусторонних встреч и подписание меморандумов о взаимопонимании по сотрудничеству.

Выступивший с речью на мероприятии генпрокурор Кямран Алиев отметил, что Азербайджан в последние годы превратился в важный международный центр, принимающий глобальные инициативы.

"Только в прошлом году в Азербайджане прошли Климатическая конференция ООН COP29 и 29-я ежегодная конференция и общее собрание Международной ассоциации прокуроров, успешно организован ряд других важных мероприятий, в том числе Сессия высокого уровня по борьбе правоохранительных органов с экологическими преступлениями.

Азербайджан, будучи активным участником сети GLOBE, высоко оценивает эту платформу. Эта сеть вносит вклад в укрепление международного сотрудничества, совместную борьбу с транснациональной коррупцией. Королевство Саудовская Аравия, в частности ее антикоррупционный орган — организация «Назаха», сыграли незаменимую роль в создании и развитии этой инициативы. Мы высоко ценим их вклад в эту важную глобальную инициативу и проявленное ими лидерство", - сказал он.

Глава отдела Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью Бриджит Штробель-Шоу во время выступления заявила, что сотрудничество является самой мощной сетью в противодействии коррупции.

"Эти сессии предоставляют нам уникальную возможность для обмена знаниями и лучшими практиками. Здесь мы также можем определить приоритеты в сфере законодательства. Эта платформа играет ключевую роль в установлении связей между соответствующими органами", - добавила она.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в своем выступлении сказала, что активное участие Азербайджана в сети GlobE Network представляет собой важный шаг в направлении совместной борьбы с коррупцией.

"Мы знаем, что коррупция оказывает влияние на справедливое и равноправное предоставление государственных услуг гражданам. В этой связи выражаю благодарность правительству Азербайджана за организацию мероприятия. Азербайджан участвует в Конвенции ООН против коррупции как государство, проводящее обзор. Мы уверены, что ООН и в дальнейшем будет поддерживать правительство Азербайджана в сфере борьбы с коррупцией", - добавила она.

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