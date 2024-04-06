Названы самые длинные серии побед в истории футбола

БАКУ /Trend/ - Названы самые длинные победные и беспроигрышные серии в истории футбола.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на İdman.biz, İFFHS зафиксировала рекорды как всех соревнований, так и турниров разного масштаба.

В списке получил место и «Аль-Хилал», у которого продолжается серия побед. Рекордсмен, обыгравший «Аль-Халеж» со счетом 4:1 в чемпионате Саудовской Аравии, одержал 32-ю победу.

Серии побед

Во всех соревнованиях - «Аль-Хилал» (Саудовская Аравия) - 32.

В национальных чемпионатах - «Ференцварош» (Венгрия) и «Национал» (Уругвай) - 32.

В международных играх - «Бавария» (Германия) - 16.

В континентальных кубках - «Окленд Сити» (Новая Зеландия) - 16.

В Лиге чемпионов - «Бавария» (Германия) - 15.

Беспроигрышные серии

Во всех соревнованиях - «Селтик» (Шотландия) - 66.

Во внутренних соревнованиях - «Стяуа» (Румыния) - 119.

В национальных чемпионатах - «АСЕК Мимоза» (Кот-д'Ивуар) - 108.

В домашних матчах национальных чемпионатов - «Кано Пилларс» (Нигерия) - 202.

В международных играх - «Бавария» (Германия) - 22.

В домашних матчах в международных играх - «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 57.

В континентальных кубках - «Окленд Сити» (Новая Зеландия) - 29.

В Лиге чемпионов - «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 25.

В домашних матчах в Лиге чемпионов - «Барселона» (Испания) - 38.

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