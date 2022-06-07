Baku Energy Week: Uzbekistan GTL и Sasol расширяют сотрудничество

БАКУ /Trend/ - 2 июня 2022 года Sasol и Uzbekistan GTL подписали меморандум о взаимопонимании по поставке низкотемпературных катализаторов Фишера-Тропша, передает Trend во вторник со ссылкой на министерство энергетики Узбекистана.

Подписание состоялось на 27-й Международной выставке «Нефть и газ Каспия» в рамках Бакинской энергетической недели, одного из самых престижных мероприятий в энергетическом секторе Каспийского региона.

Меморандум о взаимопонимании основывается на первоначальном соглашении о поставке катализаторов от 2018 года между Sasol и Uzbekistan GTL и включает в себя поставку катализатора нового поколения Sasol eco (G3).

«Подписание меморандума о взаимопонимании является важным этапом в расширении плодотворного сотрудничества с нашим надежным партнером Uzbekistan GTL. Мы с большим интересом наблюдаем успех реализации проекта GTL в Узбекистане. Уверены, что поставка катализаторов следующего поколения позволит еще больше увеличить эффективность производственных процессов» – сказал Кронье Грув, вице-президент по передовым материалам Sasol Chemicals.

Лидирующая позиция Sasol Chemicals в области производства катализаторов GTL подчеркивается недавним созданием консорциума CARE-O-SENE, ориентированного на разработку и производство катализаторов будущего поколения.

Отметим, что по приглашению Государственной нефтяной компании Азербайджана “SOCAR” АО “Узбекнефтегаз” приняло участие в Бакинской энергетической неделе.