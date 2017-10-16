Ниса Гасымова стала рокером, или Хеви-метал по-азербайджански (ВИДЕО)

16 октября 2017 16:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Ниса Гасымова удивила своим перевоплощением в творческой жизни, исполнив рок-композицию и сняв клип на свой хит "Yalandı Dünya" (Этот ложный мир), сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

Композиция записана в дуэте с рокером Qara Dərviş (Черный дервиш). Клип снят Darvisch Creative Sounds.

"Я счастлива, что спустя столько лет моя композиция "Yalandı Dünya" привлекает внимание молодежи. Впервые в своей карьере я исполнила композицию в жанре рока и хочу выразить признательность этим креативным ребятам за то, что дали второе дыхание хиту", - отметила Ниса Гасымова.

Слова песни – Икрам Алиев, музыка – Рявана Габильоглу, mix & mastering и аранжировка - Qara Dərviş. В состав группы Qara Dərviş вошли – Рамин Садыхов (ударные), Рамин Беков (басс-гитара), Анар Алиев (гитара), Ниджат Фейзиев (оркестровка)

(Автор: Вугар Иманов)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Культурная волна Нисы Гасымовой – презентация нового проекта (ФОТО)
Культура 4 сентября 11:04
Внук народной артистки Азербайджана стал победителем по рукопашному бою в Италии
Социум 15 ноября 2016 14:00
Волшебный творческий вечер композитора Айгюн Самедзаде (ФОТО)
Культура 2 декабря 2015 12:23
Ниса Гасымова - без черного парика и яркого макияжа (ФОТО)
Стиль 23 июля 2015 13:18
Ниса Гасымова выступила с праздничным концертом перед военнослужащими (ФОТО)
Культура 12 июня 2014 13:19
Ниса Гасымова выступит с концертами перед военнослужащими в прифронтовой зоне
Культура 6 июня 2014 14:54
Режиссер Рахман Алиев и певец Мушвиг презентовали проект "Mənə nə" (ВИДЕО-ФОТО)
Интересное 14 мая 2014 17:38
Ниса Гасымова выпускает новый альбом с ретро-композициями (аудио)
Интересное 13 мая 2014 15:36
Ниса Гасымова и ADDİM представили проект, посвященный герою Карабахской войны Ибаду Гусейнову (ВИДЕО-ФОТО)
Социум 8 мая 2014 13:19
"Сквозь призму времени" - народная артистка Азербайджана Ниса Гасымова отмечает юбилей (ФОТО)
Социум 13 февраля 2014 12:58
Азербайджанские знаменитости, которые любят лошадей (ФОТО)
Интересное 7 января 2014 15:44
Айбениз Гашимова рассказала о праздничном концерте в Лянкяране (фотосессия)
Культура 10 мая 2013 14:54
Народная артистка Азербайджана Ниса Гасымова: вундеркинд, "Немка", Баку- Москва (видео-фото)
Интересное 13 февраля 2013 15:44