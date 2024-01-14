Туркменистан вошел в число крупнейших импортеров иранской сельхозпродукции

БАКУ /Trend/ - В период с марта по декабрь прошлого года стоимость продовольственных товаров Ирана выросла на 22%, что привело к увеличению экспорта до $4,3 млрд, передает Trend.

Объем экспорта продукции пищевой промышленности и сельского хозяйства увеличился на 7,2%.

Туркменистан, Китай, Россия, Турция, Азербайджан, Германия, Катар, Казахстан, Оман, Узбекистан, Кувейт, Испания, Кыргызстан и Сирия стали крупнейшими импортерами продовольственных товаров из Ирана. Общий объем экспорта аграрной продукции включает в себя зерновые, овощи, продукцию садоводства, а также рыбную, животноводческую и молочную продукцию.

Эти данные свидетельствуют о широком географическом разнообразии стран-партнеров Ирана, а также о важности аграрного сектора для экономики страны.