Группа Компаний Veyseloglu реализует проект «От рабочего до специалиста» (ВИДЕО)

Группа Компаний Veyseloglu реализует проект «От рабочего до специалиста» для поддержки сотрудников, желающих развивать свою карьеру. В рамках программы сотрудники, работающие разнорабочими в сфере логистики, могут повысить свои знания и стать руководителями, специалистами и другими должностями, требующими квалификации в соответствующих областях.

На сегодняшний день 72 сотрудника, участвовавших в проекте,были повышены до должностей специалистов и технических руководителей в различных областях компании.

«В современном деловом мире одна из самых важных моментов, для сотрудников на рабочем месте, — это возможность карьерного роста. Принимая это во внимание, наша команда по работе с персоналом запустила проект «От рабочего до специалиста». С помощью этого проекта мы помогаем нашим сотрудникам работать в желаемой области, открывая новые горизонты в их карьере. Одной из наших целей является подготовка квалифицированных кадров для рынка труда Азербайджана", - сказал координатор проекта Гасан Маммадли.

Отметим, что участники проекта получают теоретические и практические знания, соответствующие требованиям соответствующих должностей, во время обучения. После завершения программы сотрудники могут стать экспертами в различных областях.

Группа Компаний Veyseloglu (www.veyseloglu.az) является диверсифицированной группой FMCG (товары повседневного спроса), охватывающей различные области цепочки поставок, включая розничную торговлю, дистрибуцию, логистику и производство. Философия Группы компаний заключается в достижении продовольственной безопасности и устойчивости поставок продовольствия путем создания ценности для экономики и населения страны.

В 2022 году Группа Компаний Veyseloglu была объявлена ​​одним из победителей престижного конкурса «Best Managed Companies», организованного впервые в Азербайджане одной из всемирно известных консалтинговых компаний «Deloitte».