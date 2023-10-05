Пашинян обязался вернуть Азербайджану анклавы на территории Армении

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал на встрече в Гранаде заявление, в котором признал площадь Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, что включает Карабах, передает Trend.

Таким образом, Пашинян обязался вернуть Азербайджану 8 анклавов на территории Армении, так как в эту площадь входят и азербайджанские анклавы на территории бывшей Армянской ССР.

Как отмечается, премьер Армении подписал данное заявление по итогам встречи с лидерами ЕС, Германии и Франции в рамках саммита Европейского политического союза.

«Стороны привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности Армении (29,8 тыс. кв. км) и Азербайджана (86,6 тыс. кв. км)», - говорится в заявлении.