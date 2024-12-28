Продолжается работа по установлению международно-правовой ответственности Армении - официальный Баку

БАКУ /Trend/ - В течение 2024 года была продолжена работа по раскрытию преступлений, совершенных Арменией на оккупированных территориях Азербайджана в течение почти 30 лет, и установлению международно-правовой ответственности Армении за эти действия.

Об этом говорится в отчете министерства иностранных дел Азербайджана по итогам 2024 года, передает Trend.

Было отмечено, что 12 января в Постоянном арбитражном суде в Гааге (Нидерланды) против Армении на основании Договора к Энергетической Хартии состоялось процессуальное заседание в рамках межгосударственного арбитража, инициированного Азербайджанской Республикой против Республики Армения.

"19 ноября правительство Азербайджана в рамках Договора к Энергетической хартии и в соответствии с основными принципами международного права представило в Постоянный арбитражный суд основной исковой документ, отражающий детали многочисленных нарушений Арменией суверенных прав Азербайджана на энергоресурсы. Азербайджан требует компенсации за нарушение Арменией суверенных прав нашей страны на свои энергоресурсы, в том числе за незаконную эксплуатацию и нанесение ущерба возобновляемым источникам энергии на освобожденных от армянской оккупации территориях.

12 апреля в Постоянном арбитражном суде состоялось процессуальное заседание в рамках межгосударственного арбитража, инициированного Азербайджанской Республикой против Республики Армения в соответствии с Бернской конвенцией об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе. В рамках этого арбитражного иска Азербайджанская Республика требует признания ответственности Республики Армения за ущерб окружающей среде Азербайджана, массовое уничтожение биоразнообразия и выплаты материальной компенсации.

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