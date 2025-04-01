Кубанычбек Омуралиев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз, передает Trend.

"Уважаемый господин Президент.

Очень рад передать Вам мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю ежегодно отмечаемого тюркскими народами праздника Новруз, имеющего многовековую историю и символизирующего возрождение природы и пробуждение земли.

Праздник Новруз, являющийся частью нашей древней истории и наследия, имеет большое значение с точки зрения сохранения и продвижения наших общих традиций и духовных ценностей, а также укрепления тюркского единства.

По случаю этого знаменательного праздника желаю Вашему превосходительству, дружественному и братскому народу Азербайджана здоровья, счастья и процветания", - говорится в письме.