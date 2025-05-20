В суде продемонстрированы видеокадры, подтверждающие участие Давита Ишханяна в боевых действиях против Азербайджана (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована 19 мая в 20:30)

БАКУ /Trend/ - В ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде был продемонстрирован видеоматериал, доказывающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на ранее оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, на видео боевые товарищи Д.Ишханяна и его знакомые рассказывают про обвиняемого.

Алик Саргсян подчеркивает, что он был одним из первых, кто взял в руки оружие, одним из основателей первого добровольческого отряда, а также одним из первых командиров роты и батальона: «Он выполнил историческое задание, так можно сказать».

На видео Мовсес Акопян с уверенностью заявляет: «Один из тех, кто стоял у истоков создания армянской армии – это наш боевой товарищ Давид».

В видеоматериале Араз Кочарян говорит: «Однажды мы случайно встретились, и я был удивлен – у Давида Ишханяна на шее висел медальон с изображением «полководца Андраника».

Хмаяк Ароян отмечает, что их рота «Ашан» совместно с Монте Мелконяном взяла в окружение село Гюлаблы, в результате чего азербайджанцы оказались в осаде.

Абрик Айрапетян также сказал, что Монте Мелконян по прозвищу «Аво» высоко ценил Давида в армии как командира батальона.

На кадрах, снятых армянами, Давид Ишханян представлен как один из пионеров «студенческого движения борьбы за свободу», командир «отряда самообороны села Ашан», командир 28-го батальона «армии самообороны», а после войны – как общественно-политический деятель.

На кадрах Давид Ишханян говорит: «Многие уже чувствовали и замечали, что это движение достигнет своего логического конца только через вооруженные столкновения и войну. Мы старались создать эту атмосферу ужаса для азербайджанцев. Нашей главной задачей было обеспечить линию обороны. Мы очень хотели принять участие в этой операции, но наша задача была другой. Операция в Абдал Гюлаблы была организована Монте Мелконяном, но, к сожалению, в тот день мы потеряли 6 наших боевых товарищей. Среди них был также Армен Авакян. После этого был очень тяжелый период. 4-5 сентября 1992 года мы смогли освободить это село. Поставленная перед нами задача была безупречно выполнена в Ходжавендском районе, и Агдам перешел под наш общий контроль. После окончания боев за свободу ребята батальона также участвовали в боях в Агдеринском районе и, можно сказать, что участвовали в боевых действиях, которые продолжались почти до утверждения перемирия в мае 1994 года».

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, Д.Ишханян подтвердил свое участие в операциях по оккупации Абдал Гюлаблы, высоты между Ашагы Вейселли и Джардар (Физули), а также Агдере.

Судебный процесс продолжится 22 мая.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

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