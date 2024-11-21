Сократилось положительное сальдо внешней торговли Азербайджана

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 39 миллиардов 378.68 миллиона долларов США.

Как сообщает в четверг Trend, со ссылкой на Государственный комитет таможни Азербайдана, этот показатель на 9,5 процента меньше, чем за тот же период предыдущего года.

За последний год экспорт по стране сократился на 22,5 процента до 22 миллиардов 742,3 миллиона долларов США, а импорт увеличился на 17,4 процента до 16 миллиардов 636,4 миллиона долларов США.

Во внешнеторговом обороте страны сложилось положительное сальдо в размере 6 миллиардов 105,9 миллиона долларов. Но это в 2,5 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!