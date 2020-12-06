20 манатная купюра "Карабах" - пророческое предзнаменование победы? Цифры и символы свидетельствуют…(ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Славная победа Азербайджана над оккупационным режимом Армении навсегда вписана в историю нашего народа. Кровью шехидов, отвагой героев и единством народа Азербайджан, спустя почти 30 лет, восстановил свою территориальную целостность.

Очень интересно и вполне возможно то, что победа была предопределена в цифрах и символах. Как известно, с глубокой древности числа играют важную и многогранную роль в жизни человека – одним приписывались особые, сверхъестественные свойства; другие числа сулили счастье и успех, третьи могли предугадать судьбу.

Очень интересный факт - на 20-манатной купюре, выпущенной в 2005 году и называющейся «Карабах», есть изображение шлема, щита и меча (аверс), карты Азербайджана на фоне национальных орнаментов (реверс). Водяной знак – цветок Хары-бюльбюль - настоящий символ города Шуша и Карабаха, который растет только в этой местности и нигде более.

Шлем, щит и меч – боевые элементы; Хары-бюльбюль – символ мира, а теперь еще и символ памяти о героях, отдавших свои жизни за освобождение родины, и яркий пример народного единства. Цвет купюры – цвет военного камуфляжа. По диагонали – 20 и 20, что означает сегодня 2020 год – год освобождения Азербайджана от армянских агрессоров. В целом 20-манатную купюру можно охарактеризовать как пророчество того, что в 2020 году мы вернем оккупированные земли Азербайджана военным путем, и на них воцарится мир.

И еще один интересный факт. По официальным данным в этой Отечественной войне 2783 человека стали шехидами и более ста пропали без вести. Цифра 2783 – 27 сентября началась война, 8 ноября освобождена Шуша, этот день будет отмечаться как День победы, 3 – трехцветный флаг Азербайджана. Более того, если сложить цифры из 2783: 2+7+8+3=20! Цифры и символы свидетельствуют…

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)