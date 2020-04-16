Исполнители мейханы "Давай, до свидания" госпитализированы в Краснодаре

БАКУ /Trend Life/ - Исполнители хита-мейханы "Ты кто такой? Давай, до свидания!" братья Интигам и Эхтирам Рустамовы две недели назад были госпитализированы в один из медицинских центров Краснодара, сообщает Trend Life.

"Мы были приглашены на одно мероприятие в городе Краснодар. Но когда собирались вернуться, дороги были закрыты, после почувствовал себя с братом очень плохо. Сегодня выписываемся из больницы и ждем когда откроют дороги, чтобы вернуться домой. Нам очень большую помощь оказал наш соотечественник и бизнесмен Шахлар Новрузов. У нас была диагностирована пневмония, оказана очень хорошая медицинская помощь. Слава Аллаху, тест на коронавирус дал отрицательный результат", - сказал Trend Life Интигам Рустамов.

Отметим, что с 20 апреля граждане Азербайджана, находящиеся за границей, смогут возвращаться в страну.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)