8 Марта, 8 лет и 8 лучших качеств NİRRİN Health&Spa (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Если спросить женщину, какой подарок для нее на 8 Марта будет особенно приятен, то восемь из десяти при перечислении желаемого наверняка упомянут поход в СПА-салон и оздоровительный центр. Ощутить действие расслабляющих процедур, почувствовать, как отдыхает и напитывается жизненными силами организм – это ли не мечта. Как много в этом для сердца женского слилось!

А лучшим выбором для женщин, бесспорно, является Центр здоровья и красоты NİRRİN Health&Spa, который воплощает в себе идею синтеза СПА, медицинской клиники, косметологии и салона красоты. Этот оздоровительный центр - место, где приятная атмосфера и максимум комфорта окружат Вас с первых минут пребывания. Для удобства женщин здесь собраны уникальные методики оздоровления организма, и каждая может почувствовать себя здесь совершенно свободно и комфортно!

Центр функционирует уже восьмой год и достиг больших успехов, завоевав любовь представительниц прекрасного пола, а также является лауреатом национальных премий. Высокопрофессиональный персонал NİRRİN Health&Spa, который имеет лицензии министерства здравоохранения Азербайджана, врачи и косметологи систематически повышают свою квалификацию, участвуют в международных проектах и всемирных конгрессах по дерматологии, косметологии и антивозрастной медицине.

Девиз NİRRİN Health&Spa "Заботьтесь о красоте, не забывая о здоровье!" полностью соответствует своей философии. А восемь лучших качеств NİRRİN Health&Spa – мастерство персонала, высококачественная аппаратура, внимание к каждой посетительнице и индивидуальный подход, прекрасный интерьер, атмосфера уюта, доступность цен, гарантированное оздоровление, широкий диапазон лучших методик и программ, бесспорно, способствуют непрекращающемуся потоку посетительниц, непременно остающихся довольными оказанными услугами. С 8 Марта, дорогие Женщины! Ждем Вас с большой любовью!

Адрес: ул. Гурбана Халилова, 4А, телефоны для связи: (012) 50525 25, моб.: (077) 505 25 25.

(Автор: Вугар Иманов)