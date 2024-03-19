В Ağ Şəhər в Баку состоялось открытие Marine Health – продукты для здоровья из Японии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Десятки стран мира, сотни городов и тысячи людей составляют семью Marine Health, обеспечивая здоровьем миллионы людей в разных уголках мира. И ныне это стало возможным в Азербайджане.

В Баку в Ağ Şəhər состоялось открытие Marine Health - красная дорожка, разрезание ленты и праздничный торт придали особой торжественности событию.

Компания основана 28 марта 2019 года. Из локального дистрибьютора японских БАД за рекордные 5 лет она выросла до крупной международной компании, лидера в производстве продуктов для здоровья на основе лучших активных компонентов со всего мира. Каждый день Marine Health дает все больше возможностей строить международные команды и развивать глобальный MLM бизнес, а также дарить хорошее самочувствие своими продуктами.

Генеральный директор Marine Health в Азербайджане Эльчин Гусейнов отметил, что качество продукции соответствует всем международным стандартам в сфере менеджмента производственных процессов и многоступенчатого контроля сырья и готовой продукции, защищена многочисленными сертификатами качества.

"Вся наша продукция экологически чистая с использованием инновационных разработок в области здоровья и долголетия, которая по совокупности своих полезных свойств уникальна и неповторима. Это подтверждено как клиническими испытаниями, так и многочисленными отзывами клиентов по всему миру. Более того, мы также предлагаем нашим будущим партнерам на основе нашей продукции развивать свой успешный бизнес", - отметил Эльчин Гусейнов.

Специальной гостьей стала руководитель Marine Health из Казахстана Бота Дарибекова, которая имеет особый статус "бриллиантового директора".

"Я работаю со дня основания компании, которая создает лучшие партнерские условия, благоприятные для роста и развития, способствующие достижению успеха и направленные на здоровье человека. Наша миссия состоит в создании эффективного международного сотрудничества, и также предоставляет возможность достичь финансового благополучия. Азербайджан и Казахстан являются братскими народами, и плодотворная инвестиционная среда и забота людей о своем здоровье предопределяют успешную реализацию поставленных целей в стране", - отметила Бота Дарибекова.

По словам партнера Marine Health в Азербайджане Саиды Шихалиевой, использование БАД становится всё более популярным. Высокое содержание нитратов и токсинов в воде и продуктах, загрязнение биосферы приводят к тому, что мы не можем получать всё необходимое естественным путем. Единственный выход поддержать здоровье - употребление различных витаминов, минералов и их комплексов.

"Наша продукция на клеточном уровне оздоравливает и омолаживает организм, при этом не имея возрастного диапазона. Она способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, повышает иммунитет, проводит детоксикацию организма, снижает негативный показатель холестерина в крови, нормализует артериальное давление, улучшает состояния кожи, волос и ногтей и т.д. Хотелось бы отметить, что у нас есть специальные программы для женщин. Для каждой проблемы есть отдельное решение и в целом все направлено на комплексное улучшение работы организма", - отметила Саида Шихалиева.

Офис Marine Health в Баку находится по адресу: Bulvar mərkəzi, 7/22. Телефоны для связи: +994553588388, +994 51 336 93 83.

Страница https://www.instagram.com/marinehealthazerbaijan?igsh=djV1eHQyNTU0MWJk

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