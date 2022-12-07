Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси полностью восстановлен после ремонта

Пассажиропоток в Международном аэропорту Кутаиси имени Давида Агмашенебели был полностью восстановлен в ноябре после завершения плановой реконструкции взлетно-посадочной полосы. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.

Аэропорт в Кутаиси был закрыт 10 октября. Изначально предполагалось открыть его 24 числа, но работы по ремонту взлетно-посадочной полосы затянулись. Все это время рейсы перенаправлялись в Тбилиси.

По информации Объединения, в ноябре 2022 года аэропорт обслужил 71 746 пассажиров, тогда как в ноябре 2019 года их было 72 032.

Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика в плане восстановления авиарейсов. В ноябре аэропорт обслужил 268 рейсов, на 7% больше, чем в период до пандемии, в ноябре 2019 года их количество составило 250.

На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющие рейсы по 28 направлениям в 17 стран.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы завершилась в конце октября. Восстановлены поврежденные места асфальтобетонного покрытия и плиток. Посередине взлетно-посадочной линии в два слоя проведен 80-миллиметровый асфальтобетонный покров. На центральном участке взлетно-посадочной полосы проведен 50-миллиметровый асфальтобетонный покров.

На реализацию проекта из бюджета Объединения аэропортов Грузии выделили 8 миллионов лари.

Туризм является важной составляющей экономики Грузии, поэтому для поддержки крайне пострадавшей от пандемии отрасли, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.

Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля 2021 года.

Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-ноябре 2022 года выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, страна приняла 4,8 миллиона международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 55,9%.

Большая часть туристов в этот период приезжала в Грузию по воздуху через Тбилисский, Батумский и Кутаисский международные аэропорты, на которые приходится 33,8% въезжающих.