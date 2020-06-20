День летнего солнцестояния наступает 21 июня

Летнее солнцестояние, которое принесет астрономическое лето в Северное полушарие Земли, сделает воскресенье самым длинным световым днем в году для жителей этих территорий. Об этом, как передает Trend, сообщили ТАСС в субботу в Московском планетарии.

Небесное событие произойдет 21 июня в 01:44 (GMT+4). Солнце в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса мира. При этом в Северном полушарии наступит астрономическое лето, а в Южном - зима.

"В Северном полушарии [в день летнего солнцестояния] наблюдается самый длинный световой день и самая короткая ночь. Это происходит потому, что в день летнего солнцестояния Солнце поднимается на наибольшую высоту над горизонтом, то есть в полдень можно наблюдать самое высокое Солнце в Северном полушарии. <…> На широте Москвы продолжительность дня возрастает от 17 часов 7 минут в начале июня и до 17 часов 33 минуты в день солнцестояния", - говорится в сообщении.

В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце будет "держать" эту высоту, словно оно остановилось ненадолго. Именно поэтому эти дни называют "стояниями Солнца". Затем оно начнет опускаться к югу, после чего световой день начинает уменьшаться.

До 21 июня Солнце движется по созвездию Тельца, а затем переходит в созвездие Близнецов, где останется до конца месяца. На широте Санкт-Петербурга в это время наступают белые ночи, а севернее 66-й широты - полярный день. Так, в Мурманске сейчас в самом разгаре полярный день, который длится два месяца - с 22 мая по 22 июля. В этот период Солнце вообще не опускается за линию горизонта.