Культурные объекты Испании, Индии внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила в свой Список всемирного наследия культурные объекты в Испании и Индии . Решение было принято на проходящей в городе Фучжоу (провинция Фуцзянь) в онлайн-режиме 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В списке теперь будут фигурировать мадридский бульвар Пасео-дель-Прадо и парк Буэн-Ретиро. На бульваре в Мадриде расположены большие фонтаны, в частности фонтан Сибелес и фонтан Нептун, а также площадь Сибелес, которую ЮНЕСКО расценивает как "важный символ города". "Этот объект воплощает в себе новую идею городского пространства и развития в период просвещенного абсолютизма XVIII века", - отмечают эксперты ЮНЕСКО.

Парк Буэн-Ретиро ("Приятного уединения") площадью 120 га, оставшийся от снесенного дворца Буэн Ретиро XVII века, является популярным местом отдыха мадридцев. В нем представлены различные стили садоводства с XIX века до наших дней. На территории объекта также находится Королевский ботанический сад с террасами и квартал Херонимос с его богатым разнообразием зданий XIX и XX веков, в том числе и различные культурные объекты, отмечают в ЮНЕСКО.

В список ЮНЕСКО теперь внесен расположенный в штате Телангана храм Какатия - Рудрешвара (храм Рамаппы). Он расположен в деревне Палампет примерно в 200 км к северо-востоку от Хайдарабада. Он является главным храмом Шивы.

Строительство храма из песчаника началось в 1213 году и, как полагают, продолжалось около 40 лет. Здание имеет декорированные балки и колонны из резного гранита и долерита. "Скульптуры храма, отличающиеся высоким художественным качеством, иллюстрируют местные танцевальные обычаи и культуру Какатия", - сообщает ЮНЕСКО.