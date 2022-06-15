Microsoft прекращает поддержку браузера Internet Explorer

Американская компания Microsoft с 15 июня 2022 года прекратит поддержку своего интернет-браузера Internet Explorer 11 - последней основной версии Internet Explorer. При этом некоторые версии операционной системы Windows эта мера не затронет - в частности, браузер останется рабочим для версии Windows 10 LTSC. Решение об прекращении основной поддержки было принято IT-гигантом 19 мая, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Microsoft объяснила свое решение в отношении Internet Explorer его "устареванием" - основные функции браузера перешли к запущенному в 2015 году Microsoft Edge, который в частности обеспечивает поддержку устаревших и современных веб-сайтов и приложений. "Поскольку Microsoft Edge способен взять на себя эту и другие функции, приложение Internet Explorer 11 будет отправлено на покой, [его] поддержка прекратится 15 июня 2022 года", - сообщила тогда IT-компания.

Что касается дальнейших рекомендаций для клиентов, в частности пользователей Internet Explorer, в Microsoft советуют использовать старый браузер через режим обратной совместимости, встроенный в Microsoft Edge. Данная функция будет поддерживаться как минимум до 2029 года. Компания при этом заверяет, что за год до прекращения поддержки и этой опции разошлет пользователям уведомление об этом.