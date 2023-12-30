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Умер известный британский актер

В мире Материалы 30 декабря 2023 22:56 (UTC +04:00)
Умер известный британский актер

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Британский актер Том Уилкинсон, дважды номинированный на премию «Оскар» за роли в фильмах «В спальне» и «Майкл Клейтон», скончался в возрасте 75 лет.

Об этом сообщает Trend со ссылкой телеканал "Sky News" .

Том Уилкинсон стал всемирно известным после съемок в драме «Влюбленный Шекспир» (1998) и боевике «Бэтмен: Начало» (2005).

Актер родился в Лидсе на севере Англии в 1948 году и часть детства провел в Канаде. Свою актерскую карьеру начал в 1970-е годы, его первая крупная работа – в политическом сериале «Первый среди равных» (1986).

В 2005 году актер был удостоен звания кавалера Ордена Британской империи за заслуги перед развитием драматического искусства.

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