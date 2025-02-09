Объем перевалки грузов в морских портах Турции достиг рекордного уровня

БАКУ /Trend/ - Объем перевалки грузов в морских портах Турции в январе 2025 года достиг рекордного показателя - 48,6 млн тонн, что на 12,8 процентов больше показателя за аналогичный месяц прошлого года.

Как передает Trend, об этом сообщил в воскресенье, 9 февраля министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

По его словам, наибольший объем грузов в морские порты Турции в январе был доставлен из России, а лидерами по объемам экспорта турецкой продукции из турецких портов стали Италия, США и Испания.

Основными портами перевалки грузов в Турции в первом месяце текущего года стали Алиага (7,72 млн тонн), Коджаэли (7,71 млн тонн) и Искендерун (6,6 млн тонн).

Глава Минтранса заверил, что турецкое правительство будет и далее предпринимать все меры для увеличения доли в глобальных морских грузоперевозках.