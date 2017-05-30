Азербайджан занял 67-е место в рейтинге развития нанотехнологий

30 мая 2017 22:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в рейтинге развития нанотенологий занял 67-е место среди 101 страны согласно последним данным по рейтингу StatNano за 2017 год.

Согласно рейтингу, в январе-апреле 2017 года азербайджанские специалисты опубликовали 26 научных работ в сфере нанотехнологий, а за весь 2016 год - 71 статью.

Среди стран постсоветского пространства 12-е место заняла Россия, Беларусь - 58, Казахстан - 66-е, Армения - 81-е, Узбекистан - 86-е, Грузия - 89-е, Таджикистан - 93-е, Кыргызстан - 98-е, а Туркменистан - 101.

Лидерами рейтинга являются Китай, США, Индия, Южная Корея и Иран.

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