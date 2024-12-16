Назван объем розничного товарооборота в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - За январь-ноябрь текущего года оборот розничной торговли в Нахчыванской Автономной Республике составил 1 миллиард 109 миллионов 593 тысячи манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Нахчыванской Автономной Республики.

Согласно данным, это на 1,2 процента больше, чем за тот же период 2023 года.

В торговой сети было реализовано продуктов питания, напитков и табачных изделий на 570 миллионов 330 тысяч 800 манатов, непродовольственных товаров - на 539 миллионов 262 тысячи 200 манатов.

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