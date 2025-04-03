Подписан протокол между Финансовым научно-учебным центром минфина и Счетной палатой Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Подписан протокол о сотрудничестве между Финансовым научно-учебным центром при министерстве финансов и Учебным центром Счетной палаты Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в министерстве.

Было отмечено, что целью является повышение уровня знаний и профессиональной подготовки сотрудников министерства финансов и Счетной палаты, повышение эффективности научно-теоретических и практических исследований, организация взаимных тренингов и усиление сотрудничества в этом направлении.

В то же время предусмотрена реализация совместных мер по повышению уровня знаний работников государственного сектора в областях финансов, бухгалтерского учета и аудита.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!