Расширение прав и возможностей правоохранительных органов усилит борьбу с экопреступлениями - президент COP29

БАКУ /Trend/ - Расширение полномочий правоохранительных органов усилит борьбу с экологическими преступлениями.

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев на сессии высокого уровня "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата", сообщает Trend.

По его словам, роль правоохранительных органов на COP28 была высоко оценена.

"Мы пытаемся продолжить это на COP29. Наша миссия ясна. Экологические преступления, влияние изменения климата на животных и морских существ, проведение мероприятий по экосистеме. Без правоохранительных органов будет сложно защитить наше природное наследие", - отметил он.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября в Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!