Администрация Эрдогана осудила принятие Сенатом США резолюции о т.н. "геноциде армян"

13 декабря 2019 00:57 (UTC+04:00)

Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил в четверг, что принятая Сенатом Конгресса США резолюция о признании так называемого "геноцида армян" в Османской империи угрожает будущему двусторонних отношений между Анкарой и Вашингтоном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поведение некоторых членов Конгресса США вредит турецко-американским отношениям. Одобренный вчера комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США пакет санкций [против Турции] и принятая сегодня в Сенате армянская резолюция [о признании "геноцида армян" в Османской империи в 1915 году] угрожает будущему наших двусторонних отношений", - написал Алтун на своей странице в Twitter.

Он также отметил, что "санкции и угрозы не помешают [Турции] защищать интересы национальной безопасности".

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