БАКУ /Trend/ - На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в квартире в 13-м микрорайоне города Сумгайыт.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, в связи с полученной информацией на территорию немедленно были задействованы силы Государственной противопожарной охраны и службы особого риска МЧС, Сумгаитского регионального центра.

07:29 (GMT+4) В Сумгайыте произошел взрыв в жилом доме.

Как передает Trend, инцидент произошел в доме, расположенном в 13-м микрорайоне.

На место происшествия была вызвана скорая медицинская помощь и сотрудники МЧС. По первоначальной версии, причиной взрыва стала утечка газа.