Турецкий телеканал освещает парламентские выборы в Азербайджане (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Парламентские выборы, которые сегодня проходят в Азербайджане, освещает также один из турецких телеканалов, сообщает в воскресенье Trend.
В прямом эфире корреспондент известного турецкого телеканала "TVnet" информирует о ходе избирательного процесса.
Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.
Для участия во внеочередных парламентских выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.
Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.
В течение всего дня по 125 избирательным округам страны будут действовать 5573 постоянных избирательных участка.
В голосовании примут участие 5 329 460 избирателей. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.
За ходом голосования будут наблюдать 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.
Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр Rəy.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)