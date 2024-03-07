Кто он - новоназначенный специальный представитель Президента Азербайджана - Досье

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев назначил Эльчина Мустафа оглу Юсубова специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Trend представляет досье новоназначенного специального представителя Президента Азербайджана Эльчина Юсубова.

Эльчин Юсубов родился 8 августа 1975 года. В 1996 году окончил Азербайджанский институт управления народным хозяйством по специальности организатор управления, в 1998 году - Азербайджанский государственный экономический институт по специальности кредитный экономист.

Он работал на различных должностях в частном секторе, министерстве торговли, министерстве экономического развития, Государственном агентстве по стандартизации, метрологии и патентам, Государственном комитете по управлению государственным имуществом, управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

Занимал должности заместителя генерального директора, 1-го заместителя генерального директора, генерального директора в Департаменте локальных доходов города Баку, начальника Управления локальных доходов города Баку при министерстве налогов Азербайджанской Республики.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 11 февраля 2020 года награжден медалью "За отличие на государственной службе".

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 13 мая 2020 года Эльчин Юсубов был назначен на должность заместителя начальника Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики.

Женат, трое детей.

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