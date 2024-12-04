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МИД Азербайджана раскритиковало вмешательство иностранных послов в судебную систему страны

Политика Материалы 4 декабря 2024 23:40 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана раскритиковало вмешательство иностранных послов в судебную систему страны

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана раскритиковало заявления иностранных дипломатов, сообщает Trend.

“Мы решительно отвергаем заявления послов Соединённых Штатов Америки, Европейского Союза, Великобритании и Швейцарии, сделанные во время мероприятия в Баку 4 декабря в связи с утверждениями о задержании «журналистов» и «политических активистов» в Азербайджане.

Эти заявления являются открытой попыткой подорвать независимость судебной системы Азербайджана.

Вмешательство в ход расследования недопустимо, а вмешательство в судебный процесс противоречит принципу верховенства права, являющемуся основополагающим принципом правового государства”, - говорится в заявлении ведомства.

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