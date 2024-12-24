Внесены изменения в список должностных лиц, составляющих протоколы об административных правонарушениях в судах - Указ

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в список должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым районными (городскими) судами.

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Trend.

Согласно указу, изменения в списке следующие:

Протокол по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 517-3 Кодекса:

В отношении совершения действий, повлекших или способных повлечь причинение вреда имуществу, нарушения общественного порядка и общественной безопасности:

от имени министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, выявившего административное правонарушение, - должностные лица, предусмотренные частью 1 настоящего списка

от имени местных органов исполнительной власти, выявивших административное правонарушение - должностные лица, предусмотренные частью 12 настоящего Списка;

В отношении допущения действий, которые повлекли или могут повлечь причинение вреда здоровью населения:

От имени министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, выявившего административное правонарушение, – должностные лица, предусмотренные частью 3 настоящего Списка;

От имени Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики, выявившего административное правонарушение, - должностные лица, предусмотренные частью 18-1 настоящего Списка;

От имени министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики в отношении совершения действий, повлекших или способных повлечь причинение вреда окружающей среде, – должностные лица, предусмотренные частью 19 настоящего Списка;

от имени министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики в отношении непредоставления помощи в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ - министр по чрезвычайным ситуациям, его заместители, начальник Главного управления аппарата министерства, его заместитель, начальник управления, его заместитель, начальники региональных центров, их заместители, командующий Войсками гражданской обороны, его заместители, командиры воинских частей Войск гражданской обороны, их заместители, начальник Службы спасения особого риска, его заместители, командиры воинских частей Службы спасения особого риска, их заместители, министр по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной республики, его заместители.